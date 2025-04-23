«Газета.Ru» рассказывает про четыре самые засекреченные лаборатории мира

Персонал в таких местах, как правило, носит двойные перчатки и защитный костюм, похожий на скафандр. В лабораториях BSL-4 поддерживается ~отрицательное давление воздуха~. Эта мера безопасности позволяет не выпускать зараженный воздух за периметр. Если возникает утечка, то чистый воздух поступает в лабораторию, а загрязненный не выходит. Отрицательное давление достигается за счет того, что из помещения намеренно удаляют больше воздуха, чем подают. А отходы уничтожаются внутри. Например, в «Векторе» — их нагревают до 130 в течение 40 минут. У научного центра рядом собственная пожарная часть, которая находится за периметром, однако предназначена исключительно для этого учреждения.