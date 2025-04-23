Откуда берется вера в «геноцид мужчин»?

Специалист по репродуктивному здоровью развеивает в статье мифы о мужской безответственности. Говорят, дескать, что мужчины не следят за здоровьем, пьют, курят, переедают, а это неправда все. Да, уточняет специалист, почти у всех мужчин от 40 до 65 лет есть так называемая «жирная печень», но это не из-за алкоголя и вредной еды, а от хронического стресса. А стресс откуда? А тут уже психолог продолжает. Объясняет: мужик пашет на семью в одиночку, без сна и выходных. Он один должен и обязан. А жены превратились в паразиток. И к врачу несчастному сходить некогда. Да и некуда. Между прочим, дискриминация в стране цветет пышным цветом: женские консультации у нас есть, а мужских не открывают!