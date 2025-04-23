С 28 по 30 апреля в Самаре пройдет бесплатная социальная акция «Чистая вода»

28−30 апреля ФБУ «Самарский ЦСМ» бесплатно проводит экспресс-анализ воды на жёсткость и pH в рамках акции «Чистая вода».
Мероприятие традиционно проводится перед стартом дачного сезона, сообщает «Волга Ньюс».
Для анализа нужно принести не менее литра воды из природного источника в чистой ёмкости (лучше стеклянной) в лабораторию по адресу: улица Воронежская, 202.
Время работы: 9:00−12:00 и 13:00−15:00. Лаборатория аккредитована для анализа различных видов воды.
Чтобы узнавать главные новости Самары и самарского региона — подпишитесь на наш телеграм-канал!