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С 28 по 30 апреля в Самаре пройдет бесплатная социальная акция «Чистая вода»

28 30 апреля ФБУ Самарский ЦСМ бесплатно проводит экспресс-анализ воды на жёсткость и pH в рамках акции Чистая вода .

28−30 апреля ФБУ «Самарский ЦСМ» бесплатно проводит экспресс-анализ воды на жёсткость и pH в рамках акции «Чистая вода».

Мероприятие традиционно проводится перед стартом дачного сезона, сообщает «Волга Ньюс».

Для анализа нужно принести не менее литра воды из природного источника в чистой ёмкости (лучше стеклянной) в лабораторию по адресу: улица Воронежская, 202.

Время работы: 9:00−12:00 и 13:00−15:00. Лаборатория аккредитована для анализа различных видов воды.

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