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Водителей Ростовской области предупредили о тумане

Туманная ловушка: Водителей Ростовской области просят быть внимательнее на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область накрыл плотный туман, создающий экстремальные условия на дорогах. Госавтоинспекция донского региона призывает к особой осторожности всех участников движения.

Из-за резкого ухудшения видимости правоохранители рекомендуют водителям снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию в два раза, отказаться от рискованных обгонов, включить противотуманные фары и особо внимательно проезжать перекрестки.

Пешеходам стоит переходить дорогу только по зебрам, убедиться в безопасности перехода, использовать светоотражатели и не выходить на проезжую часть из-за препятствий.