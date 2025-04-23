Водителей Ростовской области предупредили о тумане

Ростовскую область накрыл плотный туман, создающий экстремальные условия на дорогах. Госавтоинспекция донского региона призывает к особой осторожности всех участников движения.
Из-за резкого ухудшения видимости правоохранители рекомендуют водителям снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию в два раза, отказаться от рискованных обгонов, включить противотуманные фары и особо внимательно проезжать перекрестки.
Пешеходам стоит переходить дорогу только по зебрам, убедиться в безопасности перехода, использовать светоотражатели и не выходить на проезжую часть из-за препятствий.