Валерий Гергиев и музыканты Мариинского и Большого театров сыграют для омичей

Выступление пройдет в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. В этом году в программе выступления большую часть займут музыкальные произведения, связанные с Великой Отечественной войной. Прозвучат фрагменты произведений Петра Чайковского, посвященные 185-летию со дня рождения композитора.