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Валерий Гергиев и музыканты Мариинского и Большого театров сыграют для омичей

Выступление продет в рамках традиционного Пасхального фестиваля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сегодня пройдет выступление музыкантов Мариинского и Большого театров под руководством маэстро Валерия Гергиева. Концерт запланирован на 19 часов в Концертном зале Омской филармонии.

Выступление пройдет в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. В этом году в программе выступления большую часть займут музыкальные произведения, связанные с Великой Отечественной войной. Прозвучат фрагменты произведений Петра Чайковского, посвященные 185-летию со дня рождения композитора.

Участники фестиваля посетят 25 городов России, турне займет 24 дня. За это время объединенная труппа аристов преодолеет более 20 тысяч километров.