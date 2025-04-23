Валерий Гергиев и музыканты Мариинского и Большого театров сыграют для омичей

В Омске сегодня пройдет выступление музыкантов Мариинского и Большого театров под руководством маэстро Валерия Гергиева. Концерт запланирован на 19 часов в Концертном зале Омской филармонии.
Выступление пройдет в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. В этом году в программе выступления большую часть займут музыкальные произведения, связанные с Великой Отечественной войной. Прозвучат фрагменты произведений Петра Чайковского, посвященные 185-летию со дня рождения композитора.
Участники фестиваля посетят 25 городов России, турне займет 24 дня. За это время объединенная труппа аристов преодолеет более 20 тысяч километров.