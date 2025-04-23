Началось: Вадим Покотило покинул пост генерального менеджера хабаровского «Амура», на его место взяли Олега Филимонова

«Олег Николаевич провел в составе “Амура” практически всю свою карьеру, переехав в Хабаровск в 1986 году. Прошел с командой весь путь ее становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты отечественного хоккея. Является вратарем-рекордсменом хабаровской команды по числу матчей в элите — 160 и по количеству побед — 50. В сезоне 2002/03 многоопытный голкипер усилил череповецкую “Северсталь” и стал серебряным призером Российской хоккейной Суперлиги. Добившись успеха, любимец болельщиков “Амура” вернулся в Хабаровск. После окончания игровой карьеры, в 2004 году, Филимонов перешел на должность тренера вратарей “Амура”. Работая с главной командой на протяжении 11 лет, воспитал множество голкиперов высокого уровня. В их числе и другой любимец хабаровских болельщиков, рекордсмен КХЛ по количеству “сухих” матчей в одном сезоне, — Алексей Мурыгин. В 2015—2017 годах работал с молодыми вратарями в тренерском штабе МХК “Амурские Тигры”, после чего вновь вернулся в тренерский штаб “Амура” на должность тренера вратарей. Летом 2022 года подписал контракт с уфимским “Салаватом Юлаевым”, в тренерском штабе провел два сезона. В межсезонье 2024 года вернулся в “Амур”, заняв должность тренера по работе с вратарями», — отметили в пресс-службе.