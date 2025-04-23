Началось: Вадим Покотило покинул пост генерального менеджера хабаровского «Амура», на его место взяли Олега Филимонова

Сезон 2024−2025 годов выдался для хабаровского «Амура» аномальным. Стараниями бывшего председателя попечительского совета клуб получил все, чтобы еще во время регулярного чемпионата уверенно закрепиться в восьмерке и выйти в плей-офф, обкатав схему с завоеванием Кубка Гагарина, обещанного хабаровчанам в 2026 году. Команде выделили неплохое финансирование, что позволило собрать достаточно крепкий состав, успешно проваливший поставленную задачу. Из достижений можно вспомнить только побитый антирекорд «Спартака» по количеству сухих матчей.
Стабилизировать аномальный сезон пытались уже привычным для «тигров» методом ротации в тренерском штабе. Своего поста сначала лишился тренер нападающих (все-таки именно его подопечные никак не могли забить 358 минут и 38 секунд), а затем и Андрей Мартемьянов. На место Евгения Федорова поставили генерального менеджера «Амура» Вадима Покотило, исполняющим обязанности главного тренера стал Виктор Костюченок, бывший при Мартемьянове старшим тренером. Кстати, он так и дотянул до конца сезона, не избавившись от приставки и.о.
Вслед за репрессиями в тренерском штабе «Амур» обновил вратарскую линию и усилил нападение. В итоге «тиграм» не без помощи «Барыса» все-таки удалось избежать звания худшей команды лиги, но это совсем не то, чего ждали от них болельщики и хоккейные аналитики в сентябре 2024 года. И все это на фоне успехов соседей, которые смогли снова и Кубок Икры взять, ни разу не уступив в ДВ-дерби, и в плей-офф чемпионата «пошуметь», продлив сезон настолько, насколько сил хватило. Было понятно, что перемены в «Амуре» должны последовать, да и слухи об этом ходили, но какая-то конкретика появилась только сейчас.
«Контракт с Вадимом Анатольевичем Покотило, занимавшим должность генерального менеджера клуба с 2021 года, расторгнут по соглашению сторон. Хоккейный клуб “Амур” искренне благодарит Вадима Анатольевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщили сегодня в пресс-службе ХК «Амур».
Прямо скажем, отставка ожидаемая. Стоит отметить, что в хабаровской хоккейной торсиде новость приняли довольно насторожено, даже несмотря на то, что по ходу сезона не раз критиковали генерального менеджера и по совместительству тренера нападающих. Причина проста — болельщики опасаются, как бы хуже не вышло. При всех недостатках Вадима Покотило, хорошую команду сформировать все-таки мог. Сможет ли тот, кто придет ему на смену? Долго гадать о кандидатуре сменщика не пришлось, и это для многих оказалось сюрпризом.
«Олег Филимонов — новый генеральный менеджер “Амура”. Олег Николаевич Филимонов, ранее работавший в должности тренера вратарей команды “Амур”, назначен на должность генерального менеджера клуба. Решение принято попечительским советом ХК “Амур”. Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поставил перед руководством ХК “Амур” задачу приоритетного комплектования команд системы клуба и руководящего состава местными специалистами», — поделились в хабаровском клубе.
Олегу Филимонову сейчас 58 лет, 1 октября исполнится 59. Родился он в Ижевске, там же и начал играть в хоккей и сразу выбрал для себя роль голкипера. При чем тут «Амур» и местные воспитанники? А при том, что Олег Филимонов является одним из самых известных игроков в истории хабаровской команды.
«Олег Николаевич провел в составе “Амура” практически всю свою карьеру, переехав в Хабаровск в 1986 году. Прошел с командой весь путь ее становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты отечественного хоккея. Является вратарем-рекордсменом хабаровской команды по числу матчей в элите — 160 и по количеству побед — 50. В сезоне 2002/03 многоопытный голкипер усилил череповецкую “Северсталь” и стал серебряным призером Российской хоккейной Суперлиги. Добившись успеха, любимец болельщиков “Амура” вернулся в Хабаровск. После окончания игровой карьеры, в 2004 году, Филимонов перешел на должность тренера вратарей “Амура”. Работая с главной командой на протяжении 11 лет, воспитал множество голкиперов высокого уровня. В их числе и другой любимец хабаровских болельщиков, рекордсмен КХЛ по количеству “сухих” матчей в одном сезоне, — Алексей Мурыгин. В 2015—2017 годах работал с молодыми вратарями в тренерском штабе МХК “Амурские Тигры”, после чего вновь вернулся в тренерский штаб “Амура” на должность тренера вратарей. Летом 2022 года подписал контракт с уфимским “Салаватом Юлаевым”, в тренерском штабе провел два сезона. В межсезонье 2024 года вернулся в “Амур”, заняв должность тренера по работе с вратарями», — отметили в пресс-службе.
Безусловно, Олег Николаевич тренер авторитетный, но вот как у него пойдут дела на должности генерального менеджера клуба пока не понятно. У болельщиков «тигров» назначение большого энтузиазма не вызвало. Люди не понимают, зачем хорошего специалиста, доказавшего профпригодность на своем месте, перебрасывать на абсолютно новый для него фронт работы. Что тут сказать кроме: поживем — посмотрим? Ждем формирования команды сезона 2025−2026 и надеемся, что «Амур» не оставит цель покорить хоккейный Олимп и однажды все-таки сможет войти в число топ-клубов КХЛ.
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