Выявлена неоднородность состава нижней мантии Земли

По информации пресс-службы, ученые изучили состав одного из главных минералов (силикат кальция (CaSiO3), слагающих нижнюю мантию, из включений в глубинных алмазах на примере района Джуина (Бразилия). «Полученные в работе результаты показывают, что в действительности включения CaSiO3 представлены двумя минералами: дейвмаоитом с кубической кристаллической структурой, образовавшимся в верхних частях нижней мантии, и брейитом с менее совершенной триклинной структурой, образовавшимся в менее глубокой переходной зоне. Эти минералы различаются по составу, в первую очередь по распределению редкоземельных элементов», — говорится в сообщении.