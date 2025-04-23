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В Воронеже пройдет Библионочь-2025

26 апреля Воронеж присоединится к культурной акции «Библионочь», которая проходит в России в 14-й раз. Темой этого сезона стала — «Свои герои». Воронежские библиотеки подготовили насыщенную программу.

Источник: Комсомольская правда

«Никитинка» приглашает в путешествие во времени. Здесь пройдет квест «Нулевой этаж, или Тайна библиотечного подвала». Участников ждет встреча с Хранителем библиотеки — загадочным проводником в мир книжных тайн. Нужно будет разгадать зашифрованные послания, выполнить задания, связанные с историей и литературой, и открыть секрет, скрытый в глубинах библиотеки.

В юношеской библиотеке имени Кубанева воронежцы погрузятся в атмосферу дня Великой Победы.

Детская библиотека приглашает в путешествие в историю: участники пройдут по улицам Воронежа, названным в честь героев Великой Отечественной войны, узнают о детстве в военное время, полевой почте и смогут прикоснуться к макетам оружия тех лет.

Библиотека для слепых имени Короленко приглашает на интерактивное занятие «Рисуем на песке».

Полную программу городских библиотек в Библионочь-2025 смотрите здесь.