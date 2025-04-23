В Воронеже пройдет Библионочь-2025

«Никитинка» приглашает в путешествие во времени. Здесь пройдет квест «Нулевой этаж, или Тайна библиотечного подвала». Участников ждет встреча с Хранителем библиотеки — загадочным проводником в мир книжных тайн. Нужно будет разгадать зашифрованные послания, выполнить задания, связанные с историей и литературой, и открыть секрет, скрытый в глубинах библиотеки.
В юношеской библиотеке имени Кубанева воронежцы погрузятся в атмосферу дня Великой Победы.
Детская библиотека приглашает в путешествие в историю: участники пройдут по улицам Воронежа, названным в честь героев Великой Отечественной войны, узнают о детстве в военное время, полевой почте и смогут прикоснуться к макетам оружия тех лет.
Библиотека для слепых имени Короленко приглашает на интерактивное занятие «Рисуем на песке».
Полную программу городских библиотек в Библионочь-2025 смотрите здесь.