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Из Красноярска в Египет: первый прямой авиарейс за три года

Из аэропорта Красноярска в египетский Шарм-эль-Шейх вылетел первый прямой авиарейс за последние три года.

Источник: Аргументы и факты

На борту находились 349 пассажиров, а также три тонны личных вещей и багажа. Последний прямой рейс в Египет был осуществлен в марте 2022 года, как сообщила пресс-служба Красноярской таможни.

В первом квартале текущего года количество международных рейсов из Красноярска увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года сотрудники красноярской таможни проверили багаж и ручную кладь более 170 тысяч пассажиров международных рейсов.

Ранее рассказывали, что 2025 году среди туристов наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Шри-Ланка, Китай и Вьетнам.