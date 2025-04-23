Из Красноярска в Египет: первый прямой авиарейс за три года

На борту находились 349 пассажиров, а также три тонны личных вещей и багажа. Последний прямой рейс в Египет был осуществлен в марте 2022 года, как сообщила пресс-служба Красноярской таможни.
В первом квартале текущего года количество международных рейсов из Красноярска увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года сотрудники красноярской таможни проверили багаж и ручную кладь более 170 тысяч пассажиров международных рейсов.
Ранее рассказывали, что 2025 году среди туристов наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Шри-Ланка, Китай и Вьетнам.