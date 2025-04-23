Гандбольная «Лада» поменяла тренерский штаб

«Для меня все это было очень неожиданно. Не стремилась возглавить команду и заступаю на эту должность только на период плей-офф чемпионата России, чтобы постараться достойно завершить сезон», — сказала экс-капитан сборной, призер и чемпион Олимпийских игр Близнова.