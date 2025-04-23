Гандбольная «Лада» поменяла тренерский штаб

От работы отстранили Екатерину Маренникову и ее ассистента Александра Каширина. Об этом пресс-служба тольяттинской команды сообщила вечером 22 апреля.
«Ладой» будет руководить тренерское трио: Ирина Близнова, Алексей Жаворонков и Любовь Коротнева. Штаб поменяли из-за «неудовлетворительных спортивных результатов».
«Для меня все это было очень неожиданно. Не стремилась возглавить команду и заступаю на эту должность только на период плей-офф чемпионата России, чтобы постараться достойно завершить сезон», — сказала экс-капитан сборной, призер и чемпион Олимпийских игр Близнова.
Всего тренерскому трио нужно отработать полтора месяца.
Недавно гандбольная «Лада» уступила «Черноморочке» и осталась без бронзы Кубка России.
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