МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле, обросший слухами

В МВД прокомментировали жесткий конфликт, произошедший между марроканцами в Гомеле.
Правоохранители обратили внимание на то, что конфликт между мигрантами в областном центре получил широкий общественный резонанс. Драка между двумя студентами из Марокко произошла в минувшие выходные. Установлено, что конфликт случился на бытовой почве и был довольно жестким.
Прибывшие правоохранители задержали скандалистов, а также оказали им необходимую медицинскую помощь. После конфликта иностранцам грозит депортация из Беларуси.
— Решается вопрос о привлечении их к ответственности и высылке из страны, — пояснили в пресс-службе.
Но еще в МВД заметили, что происшествие в Гомеле обросло слухами и домыслами. И напомнили, что распространение фейков и информации, порождающей панику, разжигающей межнациональную вражду и рознь, грозит ответственностью по закону.
Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».
Также правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси.