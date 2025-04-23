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МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле, обросший слухами

В МВД рассказали о жесткой драке между марокканцами в Гомеле, которым грозит депортация.

Источник: Комсомольская правда

В МВД прокомментировали жесткий конфликт, произошедший между марроканцами в Гомеле.

Правоохранители обратили внимание на то, что конфликт между мигрантами в областном центре получил широкий общественный резонанс. Драка между двумя студентами из Марокко произошла в минувшие выходные. Установлено, что конфликт случился на бытовой почве и был довольно жестким.

Прибывшие правоохранители задержали скандалистов, а также оказали им необходимую медицинскую помощь. После конфликта иностранцам грозит депортация из Беларуси.

— Решается вопрос о привлечении их к ответственности и высылке из страны, — пояснили в пресс-службе.

Но еще в МВД заметили, что происшествие в Гомеле обросло слухами и домыслами. И напомнили, что распространение фейков и информации, порождающей панику, разжигающей межнациональную вражду и рознь, грозит ответственностью по закону.

Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».

Также правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси.