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В Самаре высадили 80 яблонь в честь победы у госпиталя ветеранов имени Яковлева

В областной столице силами волонтером и экологов была высажена новая яблоневая аллея.

В областной столице силами волонтером и экологов была высажена новая яблоневая аллея.

Деревья посадили возле госпиталя для ветеранов на улице XXII Партсъезда. Всего было посажено 80 яблонь как символ 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Госпиталь принимает для оказания медицинской помощи ветеранов боевых действий. На базе медучреждения они могут проходить как стационарное, так и амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о проходящей в Самаре выставке «Героический Севастополь» (6+).

Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале.