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Сухую траву сожгут в трех округах Иркутска 23 апреля

Отжиги будут проходить под контролем пожарных.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 23 апреля 2025 пройдут отжиги сухой травы. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы состоятся в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах при участии пожарных и работников мэрии.

— Контролируемые отжиги выполнят в роще «Звездочка» (улица Чернышевского, 5). Они начнутся в 14:00, общая площадь участка составит 1 га. В 14:20 аналогичные работы проведут на станции Батарейной в районе СНТ «Ангара-3» — 10 га, — сказано в сообщении администрации.

Помимо этого от сухой травы избавятся около спортивного комплекса «Байкал-Арена», расположенного на улице Байкальской, 267и. Работы стартуют в 14:30.

Отметим, отжиги проводятся лишь при условии отсутствия сильного ветра и дождя. На каждом из участков будет дежурить специализированная техника, также работники МЧС запаслись огнетушителями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье закрыли последнюю ледовую дорогу.