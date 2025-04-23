Сухую траву сожгут в трех округах Иркутска 23 апреля

В Иркутске 23 апреля 2025 пройдут отжиги сухой травы. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы состоятся в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах при участии пожарных и работников мэрии.
— Контролируемые отжиги выполнят в роще «Звездочка» (улица Чернышевского, 5). Они начнутся в 14:00, общая площадь участка составит 1 га. В 14:20 аналогичные работы проведут на станции Батарейной в районе СНТ «Ангара-3» — 10 га, — сказано в сообщении администрации.
Помимо этого от сухой травы избавятся около спортивного комплекса «Байкал-Арена», расположенного на улице Байкальской, 267и. Работы стартуют в 14:30.
Отметим, отжиги проводятся лишь при условии отсутствия сильного ветра и дождя. На каждом из участков будет дежурить специализированная техника, также работники МЧС запаслись огнетушителями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье закрыли последнюю ледовую дорогу.