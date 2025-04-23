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В Морозовском районе ввели ЧС из-за поломки скважин

Четыре населенных пункта остались без воды в Морозовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе Ростовской области объявлен режим ЧС — четыре населенных пункта остались без водоснабжения из-за массовой поломки артезианских скважин.

Как сообщил глава районной администрации Петр Тришечкин в своем Telegram-канале, чрезвычайная ситуация действует с 21 апреля для хуторов Широко-Атамановский, Беляев и поселков Комсомольский, Разлатный.

Эта мера позволит оперативно координировать действия всех служб для восстановления водоснабжения.

Ранее руководитель СК РФ поручил предоставить отчет о причинах длительного перебоя с водоснабжением в этих населенных пунктах. Местные жители надеются, что введение режима ЧС ускорит решение проблемы.