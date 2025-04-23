В Самаре 30 апреля откроется выставка, посвященная жизни детей в годы войны

30 апреля в 18:30 в музее-галерее «Заварка» начнет работу выставка «Здесь осталось детство» (12+). Подробнее о выставке рассказали в пресс-службе учреждения.
Экспозиция посвящена военному детству куйбышевцев в 1941—1945 гг. В этот период город стала запасной столицей СССР.
Сюда эвакуировали заводы, дипломатов и культурные учреждения, что резко изменило жизнь города. Выставка воссоздает атмосферу коммунальных квартир, в которых жили эвакуированные.
В основе — воспоминания бывших жителей дома Маштакова и соседних улиц, представленные через фотоархивы, аудио- и видеоинтервью. Также в экспозиции — подлинные вещи 1930−1940-х: швейная машинка «Зингер», мебель, посуда.
Проект подготовлен группой историков и музейных работников. Выставка будет работать до 10 октября. Вход на открытие — свободный, без записи. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что 29 апреля в Самарском университете пройдёт презентация историко-документального альбома «Великая Отечественная война 1941−1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области» (12+). Вход свободный.
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