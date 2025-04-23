Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году

Более того, во исполнение поручения президента крайне важно создать Единую цифровую базу данных памятников республиканского и местного значения. Для дальнейшего продвижения памятников Казахстана на международной арене нами ведется активная работа по увеличению количества объектов, представленных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с поручением главы государства в январе в ЮНЕСКО были направлены два сформированных министерством досье — индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау» и транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор». С учетом прохождения международных регламентов мы ожидаем в 2026 году включение в список ЮНЕСКО 11 новых казахстанских памятников.