Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году

Балаева отметила, что министерство планирует подготовить проект плана, включающего системные меры по трем основным направлениям, и после согласования с государственными органами представить документ на рассмотрение правительства РК.
Этим планом будет охвачена организация работ как на местном, так и на международном уровне. Первое направление — это комплексная работа с памятниками Казахстана, находящимися под защитой ЮНЕСКО в соответствии с принципами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Здесь приоритетными вопросами являются соблюдение стандартов ЮНЕСКО, внедрение современных технологий мониторинга охранных и буферных зон, а также разработка менеджмент-планов управления 10 объектами всемирного наследия.
Она отметила, что на эти вопросы неоднократно обращал внимание Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Более того, во исполнение поручения президента крайне важно создать Единую цифровую базу данных памятников республиканского и местного значения. Для дальнейшего продвижения памятников Казахстана на международной арене нами ведется активная работа по увеличению количества объектов, представленных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с поручением главы государства в январе в ЮНЕСКО были направлены два сформированных министерством досье — индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау» и транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор». С учетом прохождения международных регламентов мы ожидаем в 2026 году включение в список ЮНЕСКО 11 новых казахстанских памятников.
По ее словам, второе направление — сохранение и поддержка нематериального или «живого» культурного наследия в соответствии с принципами Конвенции ЮНЕСКО.
Здесь в числе первоочередных задач министерства — повышение квалификации и практических навыков сотрудников акиматов, работников организаций образования, науки и культуры в деле сохранения наследия. Эту задачу мы полагаем решить через курсы повышения квалификации и междисциплинарные образовательные программы в вузах страны. Другой важной задачей является проведение комплексных исследований по инвентаризации объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из ожидаемых результатов должна стать разработка эффективных механизмов управления нематериальным наследием. В этом контексте особое значение имеет грант, выделенный ЮНЕСКО на 2024 году, который направлен на внедрение практических решений в пяти пилотных областях.
Она отметила, что совсем недавно на международном уровне признана культурная значимость обряда «Беташар».
В марте этого года министерством были подготовлены и переданы на рассмотрение ЮНЕСКО документы по номинациям «Салбурын» и «Эпос “Алпамыс-батыр”. Третье направление — сохранение, обеспечение доступности и признание документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО “Память мира”. Сегодня документальное наследие нашей страны в Международном реестре программы ЮНЕСКО “Память мира” было представлено только четырьмя коллекциями. Это рукописи Ходжи Ахмеда Ясави и его ученика Бакыр-Гани, аудиовизуальные документы Международного антиядерного движения “Невада-Семипалатинск”, документы архивных фондов Аральского моря и “Хандар шежіресі”.