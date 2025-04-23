Осужденный на шесть лет в Беларуси комик Комиссаренко лишен гражданства РФ

Напомним, в январе 2025-го Комиссаренко был внесен в список экстремистов в Беларуси. А в феврале КГБ Беларуси включило Комиссаренко в список террористов. Также Комиссаренко находится в межгосударственном розыске за клевету в отношении президента Беларуси (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Беларуси) и другие правонарушения.