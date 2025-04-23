Осужденный на шесть лет в Беларуси комик Комиссаренко лишен гражданства РФ

Осужденный в Беларуси комик Слава Комиссаренко лишился российского гражданства, пишет ТАСС.
Так, по инициативе Федеральной службы безопасности РФ комика Комиссаренко лишили гражданства России из-за того, что его действия создают угрозу национальной безопасности. Кроме того Комиссаренко запрещен въезд на территорию России.
Вместе с Комиссаренко российского гражданства лишен и стендап-комик Дмитрий Романов, в отношении которого также принято решение о запрете въезда на территорию России.
Напомним, в январе 2025-го Комиссаренко был внесен в список экстремистов в Беларуси. А в феврале КГБ Беларуси включило Комиссаренко в список террористов. Также Комиссаренко находится в межгосударственном розыске за клевету в отношении президента Беларуси (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Беларуси) и другие правонарушения.
В декабре 2024-го в Беларуси стендап-комик Комиссаренко получил шесть лет колонии общего режима.
Кроме того, сайт, YouTube-канал и аккаунты Комиссаренко в соцсетях включены в Республиканский список экстремистских материалов.
Тем временем МВД прокомментировало жесткий конфликт марокканцев в Гомеле.