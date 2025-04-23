Парадокс молдавского рынка недвижимости: Квартиры в Кишинев стали покупать реже, а они все равно растут в цене

Несмотря на растущий спрос, с начала года наблюдается снижение продаж. По сравнению с прошлым годом за тот же период в Кишинёве было продано на 30% меньше жилья. На фоне роста цен в 2025 году для 60% проданных квартир были оформлены ипотечные кредиты, по сравнению с 35% в последние 7−8 лет.