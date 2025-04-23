Эстафета в честь 80-й годовщины Победы пройдет в Самаре 24 апреля

Мероприятие (6+) организуют в парке Гагарина. Об этом рассказали представители горадминистрации.
Легкоатлетическая эстафета состоится в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединятся школьники, студенты, представители местных спортивных объединений. Всего — почти тысяча человек, уточнили в мэрии.
Подготовят 13 этапов. Из них семь мужских и шесть женских.
«Общая дистанция эстафеты составит 4 километра 300 метров. Начало соревнований — в 10:30. Победители будут награждены дипломами, кубками и медалями», — добавили местные власти.
Ранее представительница Самарской области взяла Кубок России по спортивному ориентированию. Состязание прошло в Краснодарском крае.
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