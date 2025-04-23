Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстафета в честь 80-й годовщины Победы пройдет в Самаре 24 апреля

Мероприятие (6+) организуют в парке Гагарина. К нему присоединятся около тысячи человек.

Мероприятие (6+) организуют в парке Гагарина. Об этом рассказали представители горадминистрации.

Легкоатлетическая эстафета состоится в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединятся школьники, студенты, представители местных спортивных объединений. Всего — почти тысяча человек, уточнили в мэрии.

Подготовят 13 этапов. Из них семь мужских и шесть женских.

«Общая дистанция эстафеты составит 4 километра 300 метров. Начало соревнований — в 10:30. Победители будут награждены дипломами, кубками и медалями», — добавили местные власти.

Ранее представительница Самарской области взяла Кубок России по спортивному ориентированию. Состязание прошло в Краснодарском крае.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!