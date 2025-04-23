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На Дону вернут оценки за поведение в школе

Об этом сообщает Владимир Гайворонский, председатель Ростовского Облпрофсоюза образования, в интервью rostovgazeta.

Источник: РИА "Новости"

Ранее воспитательный аспект в школах региона не оценивался, но новый закон, который должен вступить в силу в ближайшее время, призван это изменить.

Решение об оценивании поведения принято по инициативе Министерства просвещения РФ. Пока неясно, как именно будет проходить оценка, вероятно, потребуются изменения в законе об образовании.

Гайворонский отметил, что оценивание поведения могло быть введено и без нового закона, но было решено закрепить эту практику законодательно. Таким образом, поведение учеников станет важной частью учебного процесса.

Новые меры направлены на формализацию воспитательной работы в школах. Педагоги будут оценивать моральные качества учеников, что станет показателем эффективности воспитательной работы.

Пока не определены конкретные критерии оценки и формат ее отражения в учебных журналах. Предполагается, что на начальном этапе будет использоваться простая система «удовлетворительно/неудовлетворительно».

Гайворонский подчеркнул, что Профсоюз образования не участвует в разработке новой системы оценивания, но отреагирует, если она приведет к увеличению нагрузки на учителей.