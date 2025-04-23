На Дону вернут оценки за поведение в школе

Ранее воспитательный аспект в школах региона не оценивался, но новый закон, который должен вступить в силу в ближайшее время, призван это изменить.
Решение об оценивании поведения принято по инициативе Министерства просвещения РФ. Пока неясно, как именно будет проходить оценка, вероятно, потребуются изменения в законе об образовании.
Гайворонский отметил, что оценивание поведения могло быть введено и без нового закона, но было решено закрепить эту практику законодательно. Таким образом, поведение учеников станет важной частью учебного процесса.
Новые меры направлены на формализацию воспитательной работы в школах. Педагоги будут оценивать моральные качества учеников, что станет показателем эффективности воспитательной работы.
Пока не определены конкретные критерии оценки и формат ее отражения в учебных журналах. Предполагается, что на начальном этапе будет использоваться простая система «удовлетворительно/неудовлетворительно».
Гайворонский подчеркнул, что Профсоюз образования не участвует в разработке новой системы оценивания, но отреагирует, если она приведет к увеличению нагрузки на учителей.