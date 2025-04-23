Умер старейший сотрудник физфака ВГУ

В Воронеже скончался доцент кафедры ядерной физики ВГУ Адольф Шумейко, сообщили в вузе. Один из старейших сотрудников физического факультета ушел из жизни 19 апреля. Ему было 85 лет.
Адольф Петрович работал на кафедре ядерной физики ВГУ с 1965 по 2010 год. Как специалист он внес значительный вклад в науку, создал ряд учебно-методических пособий, опубликовал десятки научных статей. Его научно-прикладные работы в области атомной энергетики позволили оптимизировать условия эксплуатации систем АЭС.
— Адольф Петрович был разносторонним человеком с хорошим чувством юмора, примерным семьянином, воспитавшим двоих сыновей, прекрасным специалистом в своей области. В свободное время увлекался чтением, шахматами, рыбалкой. Адольф Петрович всегда пользовался заслуженным авторитетом у коллег, студентов и друзей, — написали в некрологе коллеги из ВГУ.