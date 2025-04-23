Умер старейший сотрудник физфака ВГУ

— Адольф Петрович был разносторонним человеком с хорошим чувством юмора, примерным семьянином, воспитавшим двоих сыновей, прекрасным специалистом в своей области. В свободное время увлекался чтением, шахматами, рыбалкой. Адольф Петрович всегда пользовался заслуженным авторитетом у коллег, студентов и друзей, — написали в некрологе коллеги из ВГУ.