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Умер старейший сотрудник физфака ВГУ

Не стало Адольфа Шумейко.

Источник: ВГУ

В Воронеже скончался доцент кафедры ядерной физики ВГУ Адольф Шумейко, сообщили в вузе. Один из старейших сотрудников физического факультета ушел из жизни 19 апреля. Ему было 85 лет.

Адольф Петрович работал на кафедре ядерной физики ВГУ с 1965 по 2010 год. Как специалист он внес значительный вклад в науку, создал ряд учебно-методических пособий, опубликовал десятки научных статей. Его научно-прикладные работы в области атомной энергетики позволили оптимизировать условия эксплуатации систем АЭС.

— Адольф Петрович был разносторонним человеком с хорошим чувством юмора, примерным семьянином, воспитавшим двоих сыновей, прекрасным специалистом в своей области. В свободное время увлекался чтением, шахматами, рыбалкой. Адольф Петрович всегда пользовался заслуженным авторитетом у коллег, студентов и друзей, — написали в некрологе коллеги из ВГУ.