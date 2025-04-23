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Московские набережные подготовили к открытию навигации

Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили набережные к открытию навигации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время начались работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — рассказал Петр Бирюков.

Комплекс мероприятий включал работы по очистке и ремонту сооружений. Например, специалисты промыли гранитные парапеты, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, выполнили пескоструйную очистку и покраску чугунных перильных ограждений.

Летом на нескольких набережных столицы пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения плит.