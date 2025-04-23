Московские набережные подготовили к открытию навигации

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время начались работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего привели в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — рассказал Петр Бирюков.