В Перми управляющая компания заплатила 350 тысяч за залив квартиры

Жителю Перми стало плохо, когда он мыл посуду. Мужчина потерял сознание, и, если бы не протечка в квартиру ниже, то неизвестно, сколько бы ему пришлось дожидаться помощи. Но, на его счастье, вода из открытого крана переполнила мойку, и встревоженные соседи вызвали экстренные службы.
Сотрудники МЧС вскрыли дверь и передали пермяка медикам для госпитализации. По требованию собственницы подтопленной квартиры водоснабжение по стояку было перекрыто. Но через некоторое время потоп продолжился и длился 5,5 часов. За это время не только потолочное перекрытие, но и пол, а также мебель и бытовая техника были полностью испорчены.
В дальнейшем было установлено, что повторное затопление произошло из-за халатности сотрудников управляющей компании, которые открыли воду в подвале, не установив и не устранив причину аварии.
Владелица пострадавшей недвижимости обратилась в суд с требованием обязать юридическое лицо оплатить нанесенный ущерб и компенсировать моральный вред. Кроме того, гражданка потребовала от коммунальщиков возместить ей денежные средства, которые она была вынуждена отдать арендатору после расторжения договора найма жилого помещения. Постоялец экстренно съехал из квартиры, так как она стала непригодна для проживания.
В первой инстанции женщине не удалось добиться удовлетворения своих требований. Слуги Фемиды посчитали, что в аварии виновен госпитализированный собственник квартиры, в которой началась протечка. Именно его обязали оплатить ремонт повреждений, но истец с этим решением не согласилась и обратилась в апелляционную инстанцию.
В Пермском краевом суде по-другому взглянули на ситуацию. В приведенных доказательствах суд усмотрел основания для взыскания денежных средств именно с УК, так как ее сотрудники подали воду в систему, не устранив причину первого залива. Кроме того, был учтен тот факт, что должностные лица несвоевременно отреагировали на требования гражданки составить акт осмотра пострадавшего помещения и неоднократно игнорировали досудебные претензии заявительницы. В итоге управляющую компанию обязали выплатить собственнице квартиры более 350 тыс. рублей.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия уклонения от выплаты присужденных денежных средств взыскательнице. В качестве подтверждения серьезности правового положения управляющей компании судебный пристав наложил арест на денежные средства, находящиеся на ее счетах. Этого оказалось достаточно, чтобы юридическое лицо исполнило решение суда.