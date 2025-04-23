В Перми управляющая компания заплатила 350 тысяч за залив квартиры

Сотрудники МЧС вскрыли дверь и передали пермяка медикам для госпитализации. По требованию собственницы подтопленной квартиры водоснабжение по стояку было перекрыто. Но через некоторое время потоп продолжился и длился 5,5 часов. За это время не только потолочное перекрытие, но и пол, а также мебель и бытовая техника были полностью испорчены.