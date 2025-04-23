Команды Самарской области не смогут побороться за медали турнира «КЭС-баскет»

В столице губернии прошел четвертый игровой день суперфинала состязания (6+).
Завершился групповой этап соревнования. Команды Самарской области не смогут побороться за медали и присоединятся к утешительному турниру. Девочки («Алекс» из Алексеевки) встретятся с соперницами из Северной Осетии — Алании.
А парни (новокуйбышевский «Олимп») сразятся с оппонентами из Омска. Оба матча начнутся сегодня в 16:40.
«Плей-офф продлится до 25 апреля. В субботу состоятся финалы среди юношей и девушек, Матч звезд с участием прославленных баскетболистов, чемпионов и призеров Олимпийских игр», — уточнили в Минспорте 63-го региона.
На днях рассказывали, что баскетболистки Самарской области стали первыми на турнире в Башкортостане (6+).
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