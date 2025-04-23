В Омске начался ремонт большого участка улицы Ленина (фото)

В Омске стартовали масштабные ремонтные работы на улице Ленина. Для минимизации транспортных затруднений на центральной магистрали города, работы ведутся в ночное время. Ремонт охватит 2,2-километровый участок от Соборной площади до Ленинградской площади.
В рамках проекта дорожники полностью заменят изношенный асфальтобетон, приведут в порядок колодцы, выровняв их с уровнем дорожного полотна, и обновят дорожную разметку. Завершение работ запланировано к 9 мая. Стоимость контракта составляет более 48 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Ремонт улицы Ленина осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно ведутся ремонтные работы на улицах 7-я Северная, Заозерная и Герцена.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Ранее мы рассказывали, как студенты из ЛНР прогуливались по улице Ленина.