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В Омске начался ремонт большого участка улицы Ленина (фото)

Работы будут вестись в ночные часы, чтобы не создавать проблемы для транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске стартовали масштабные ремонтные работы на улице Ленина. Для минимизации транспортных затруднений на центральной магистрали города, работы ведутся в ночное время. Ремонт охватит 2,2-километровый участок от Соборной площади до Ленинградской площади.

В рамках проекта дорожники полностью заменят изношенный асфальтобетон, приведут в порядок колодцы, выровняв их с уровнем дорожного полотна, и обновят дорожную разметку. Завершение работ запланировано к 9 мая. Стоимость контракта составляет более 48 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Ремонт улицы Ленина осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно ведутся ремонтные работы на улицах 7-я Северная, Заозерная и Герцена.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Ранее мы рассказывали, как студенты из ЛНР прогуливались по улице Ленина.