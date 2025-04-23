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На Дону более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты

В Ростовской области больше трех тысяч чернобыльцев получат ежегодные компенсации.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат ежегодные компенсации за вред здоровью. Выплаты пройдут в автоматическом режиме без подачи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Ростовской области.

Так, выплаты назначаются в беззаявительном порядке. Гражданам не нужно обращаться с заявлениями, все компенсации будут перечислены автоматически.

Выплаты положены участникам ликвидации последствий аварии 1986 года. Компенсации предусмотрены за вред, причиненный здоровью радиацией. Сегодня в Ростовской области проживает более 5000 чернобыльцев. Размер выплат зависит от категории получателя.