На Дону более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты

В Ростовской области более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат ежегодные компенсации за вред здоровью. Выплаты пройдут в автоматическом режиме без подачи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Ростовской области.
Так, выплаты назначаются в беззаявительном порядке. Гражданам не нужно обращаться с заявлениями, все компенсации будут перечислены автоматически.
Выплаты положены участникам ликвидации последствий аварии 1986 года. Компенсации предусмотрены за вред, причиненный здоровью радиацией. Сегодня в Ростовской области проживает более 5000 чернобыльцев. Размер выплат зависит от категории получателя.