На Дону более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты

В Ростовской области более 3000 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат ежегодные компенсации за вред здоровью. Выплаты пройдут в автоматическом режиме без подачи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Ростовской области.