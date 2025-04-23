«Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию». Эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле

Белорусам сказали о скором массовом вылете мошкары. Подробнее рассказали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, специалисты санэпидслужбы прогнозируют массовый вылет мошкары на Брестчине уже в конце апреля — начале мая. Об этом свидетельствуют энтомологические обследования, которые проводились в реке Буг вблизи Брестской крепости.
— Обнаружены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов, — отметили в центре.
Массовый вылет гнуса произойдет при сохранении стабильной теплой погоды. Поэтому белорусов предупредили, что мошки могут докучать назойливостью и болезненными аллергическими укусами.
— Токсическое действие их слюны вызывает сильные аллергические реакции. Мошки являются также потенциальными переносчиками арбовирусных инфекций, — уточнили специалисты.
В пик активности мошкары следует меньше времени быть вблизи водоемов, пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду. В случае укуса место нужно обработать антисептиком, а чтобы уменьшить отек — приложить лед.
— При возникновении аллергии на укусы мошек нужно обязательно обратиться к врачу, — подчеркнули в санэпидслужбе.
Лет мошек обычно затягивается на месяц, но пик их численности не превышает 10−14 дней. Потом их количество резко снижается.
Тем временем синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля: «Морозы до −5 и мокрый снег».
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