На диких северных оленей запада Таймыра наденут спутниковые ошейники

По оценке эксперта, главными факторами, влияющими на снижение численности и нарушение структуры таймырской популяции северных оленей за последние двадцать лет, является увеличение почти в два раза частоты появления аномальных условий погоды, особенно многоснежных зим и гололедиц на путях миграции и на зимовках. Это препятствует добыче корма, способствует истощению оленей и при воздействии многих других факторов приводит к их гибели. Также увеличиваются темпы роста весенних температур и, как следствие, вскрытие рек до начала массовой весенней миграции, в результате чего происходит гибель оленей, в первую очередь, телят при пересечении крупных водных преград.