На диких северных оленей запада Таймыра наденут спутниковые ошейники

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Этим летом ученые проведут исследования таймырской популяции диких северных оленей на крайне западных миграционных путях. Последнюю четверть века на полуострове Таймыр наблюдается сокращение численности оленей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.
«Летом этого года мы совместно с Сибирским федеральным университетом при поддержке компании “Роснефть” планируем провести исследования в западной части полуострова Таймыр, в ходе которых намечено установить спутниковые ошейники на диких северных оленей крайних западных миграционных путей. Именно в этой части полуострова в последние два десятилетия происходит критическое сокращение ареала популяции, где западная граница убыла к востоку уже на 400 км», — заявил заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь.
Одним из наиболее информативных способов изучения распространения животных является мечение копытных спутниковыми радиомаяками в весенне-летний период на путях сезонных перемещений и в местах скоплений. В ходе исследований определяется не только количество особей, но и пол, возраст, территориальное распределение, использование пастбищ, а также другие особенности этих животных. У современных спутниковых ошейников есть функция определения простейшего поведения животного, которая помогает определить, отдыхает оно, бежит или кормится.
«Наше учреждение изучает таймырскую популяцию вида с даты своего создания в 2013 году и не только на своих особо охраняемых природных территориях, но и в целом в ее ареале, занимающем до 1,5 млн кв. км. О том, что популяция дикого северного оленя находится в неудовлетворительном состоянии, свидетельствует неуклонное сокращение численности, дисбаланс половозрастной структуры, ее низкие репродуктивные способности. По последним данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, численность таймырской популяции дикого северного оленя составляет сейчас около 138 тыс. особей», — пояснил Бондарь.
По оценке эксперта, главными факторами, влияющими на снижение численности и нарушение структуры таймырской популяции северных оленей за последние двадцать лет, является увеличение почти в два раза частоты появления аномальных условий погоды, особенно многоснежных зим и гололедиц на путях миграции и на зимовках. Это препятствует добыче корма, способствует истощению оленей и при воздействии многих других факторов приводит к их гибели. Также увеличиваются темпы роста весенних температур и, как следствие, вскрытие рек до начала массовой весенней миграции, в результате чего происходит гибель оленей, в первую очередь, телят при пересечении крупных водных преград.
«Кроме того, существенная деградация осенне-зимних ягельных пастбищ оленей в результате пожаров, а также локальных нарушений пастбищ по всему ареалу может приводить к снижению упитанности оленей и увеличению смертности молодняка, росту яловости (неспособности к оплодотворению) самок. В числе других возможных причин сокращения численности редких копытных — гибель оленей в результате локальных эпизоотий, а также роста численности хищников — волка и бурого медведя», — отметили в Росзаповедцентре.