Рассказываем, где будет действовать ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025

Близится День Победы в Великой Отечественной войне. В областном центре состоится множество мероприятий, посвященных празднику. Во время их проведения вводится ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025. Рассказываем, где именно не будут наливать спиртное.