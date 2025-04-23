Рассказываем, где будет действовать ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025

Близится День Победы в Великой Отечественной войне. В областном центре состоится множество мероприятий, посвященных празднику. Во время их проведения вводится ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025. Рассказываем, где именно не будут наливать спиртное.
Ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025.
— 9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная и Чкалова, 2, площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской, — рассказывают в пресс-службе городской администрации.
Ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025 пройдет и по ряду других адресов. Точную информацию можно посмотреть в фотокарточках.
Ограничение действует 9 мая. Спиртное купить не получится.