Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где будет действовать ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025

В Иркутске ограничат продажу алкоголя на майские праздники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Близится День Победы в Великой Отечественной войне. В областном центре состоится множество мероприятий, посвященных празднику. Во время их проведения вводится ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025. Рассказываем, где именно не будут наливать спиртное.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025.

— 9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная и Чкалова, 2, площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской, — рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске на майские праздники 2025 пройдет и по ряду других адресов. Точную информацию можно посмотреть в фотокарточках.

Ограничение действует 9 мая. Спиртное купить не получится.