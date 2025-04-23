Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен из Самарской области стал 2-м на турнире по плаванию среди людей с ОВЗ

Состязание прошло в Калуге. В нем участвовали свыше сотни атлетов.

Состязание прошло в Калуге. В нем участвовали свыше сотни атлетов. Подробностями поделились представители Минспорта 63-го региона.

К турниру по плаванию среди людей с проблемами со зрением присоединились спортсмены из 18 субъектов страны. Были и представители Самарской области. В состав команды вошли Андрей Буков, Мирон Жильников, Давид Жамгарян, Анастасия Викулова и Виктория Хабарова.

При этом Буков занял вторую строчку на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 28,46, уточнили в министерстве.

Недавно писали, что спортсмен из нашей губернии Александр Кудашев стал чемпионом России по плаванию.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!