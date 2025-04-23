Спортсмен из Самарской области стал 2-м на турнире по плаванию среди людей с ОВЗ

К турниру по плаванию среди людей с проблемами со зрением присоединились спортсмены из 18 субъектов страны. Были и представители Самарской области. В состав команды вошли Андрей Буков, Мирон Жильников, Давид Жамгарян, Анастасия Викулова и Виктория Хабарова.