Два года проведет в колонии жительница Башкирии за преступление против вдовы военнослужащего

В Башкирии Бирский межрайонный суд вынес приговор 34-летней жительнице Мишкинского района, признанной виновной в хищении 40 тысяч рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Преступление было совершено в минувшем сентябре, когда подсудимая похитила деньги из сумки знакомой во время совместной поездки в такси. Установлено, что похищенные средства были частью пособия, выплаченного женщине в связи с гибелью мужа.
Ранее уже судимая женщина признала свою вину. Суд назначил ей два года колонии-поселения.
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