«Минские тепловые сети» назвали дома, где отключат горячую воду в мае

Плановые отключения горячего водоснабжения в Минске начнутся 14−15 мая. Вслед за «Минсккоммунтеплосеть» дома, где отключат горячую воду назвали в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».
Здесь вы можете увидеть полный список адресов и даты отключения горячей воды в Минске в мае 2025 года.
Напомним, что плановые отключения проходят для подготовки тепловых сетей города Минска к работе в отопительный период 2025/2026.
«Минскэнерго» сообщает, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено:
«В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток».
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