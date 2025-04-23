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В Самаре незаконно уволили нескольких менеджеров

В Самаре восстановили трудовые права незаконно уволенных сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Промышленном районе Самары незаконно уволили менеджеров торговой компании. Горожане обратились за помощью к правоохранителям, об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

— Со стороны руководства за все время работы не поступало нареканий в адрес сотрудников, однако трудовой договор с менеджерами расторгли. Суд рассмотрел материалы дела и обязал работодателя восстановить мужчин на работе, но компания проигнорировала требования судебного пристава, — отметили в сообщении.

В отношении руководства вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, штраф составил 100 тысяч рублей. Только после этого сотрудников восстановили на работе.