В Самаре незаконно уволили нескольких менеджеров

В Промышленном районе Самары незаконно уволили менеджеров торговой компании. Горожане обратились за помощью к правоохранителям, об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.
— Со стороны руководства за все время работы не поступало нареканий в адрес сотрудников, однако трудовой договор с менеджерами расторгли. Суд рассмотрел материалы дела и обязал работодателя восстановить мужчин на работе, но компания проигнорировала требования судебного пристава, — отметили в сообщении.
В отношении руководства вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, штраф составил 100 тысяч рублей. Только после этого сотрудников восстановили на работе.