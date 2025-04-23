В Самаре незаконно уволили нескольких менеджеров

— Со стороны руководства за все время работы не поступало нареканий в адрес сотрудников, однако трудовой договор с менеджерами расторгли. Суд рассмотрел материалы дела и обязал работодателя восстановить мужчин на работе, но компания проигнорировала требования судебного пристава, — отметили в сообщении.