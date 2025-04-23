В Калининграде стартует продажа единого билета на «Музейную ночь»

Дети до 10 лет включительно могут посещать музеи бесплатно до 22:00 в сопровождение взрослого, имеющего единый билет и документ, подтверждающий возраст ребёнка. Для остальных стоимость билета составит 1000 рублей. Приобрести его можно с 12 часов 23 апреля на сайте акции.