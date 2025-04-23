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В Самаре покажут редкие архивные материалы о Большом театре в эвакуации

24 апреля в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича пройдет выставка «Большой театр в Куйбышеве» (6+). Экспозиция представит уникальные материалы о работе эвакуированной труппы в годы войны.

В октябре 1941 года здание театра (тогда — Дворец культуры) стало временной сценой для артистов Большого театра. На выставке покажут редкие афиши, архивные фото и костюмы из спектаклей того времени.

Экскурсии состоятся в 18:00 и 19:30. Вход свободный. Выставка доступна только один день. Организаторы — САТОБ и Самарская областная научная библиотека.

Ранее мы писали, что 30 апреля в музее-галерее «Заварка» начнет работу выставка «Здесь осталось детство» (12+), которая расскажет о военном детстве куйбышевцев в 1941—1945 гг. Вход в день открытия — свободный.