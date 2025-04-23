В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж

Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются.
«При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам — технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму», — написал он.