В ГД внесли проект о включении времени простоя в трудовой стаж

Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются.