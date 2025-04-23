Воронежцы на улице Шишкова больше суток провели без света

Люди провели без электроэнергии больше суток. Из-за отсутствия электричества перестали работать насосы, которые подают воду в квартиры. Продукты в холодильниках испортились. Купить воду и еду в ближайших магазинах не получилось, поскольку они тоже не работали из-за проблем с электричеством. Оно пропало вечером 21 апреля.
В мэрии затруднились назвать причину коммунальной аварии, ее устранили в ночь с 22 на 23 апреля, сейчас оборудование работает штатно.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что 22 апреля днем случилась авария на электрической подстанции в Центральном районе. Из-за нее лишились света часть домов на проспекте Революции и улицы Володарского.