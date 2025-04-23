Дешевые лекарства от кашля и головной боли отзывают из нижегородских аптек

По его словам, отклонения по количественному составу означают, что в таблетках может содержаться либо меньше, либо больше активных веществ, чем заявлено. Это чревато снижением эффективности или, наоборот, риском передозировки. Ни покупатель, ни фармацевт в аптеке не смогут определить такие отклонения на глаз.