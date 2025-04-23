Два самарца попали в список террористов и экстремистов

Напомним, 27 февраля 2025 года в социальных сетях распространилось видео, на котором показано как мужчина убегает от здания правительства области. Выяснилось, что в то же время около здания произошел взрыв. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, некто кинул на лестницу гранату.