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Два самарца попали в список террористов и экстремистов

Двое граждан из областной столицы попали в перечень террористов и экстремистов.

Двое граждан из областной столицы попали в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно от Росинформинга.

В список попали Сергей Семакин и его сын Михаил Семакин. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о взрыве около дома правительства региона.

Напомним, 27 февраля 2025 года в социальных сетях распространилось видео, на котором показано как мужчина убегает от здания правительства области. Выяснилось, что в то же время около здания произошел взрыв. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, некто кинул на лестницу гранату.

Спустя некоторое время злоумышленники были обнаружены — ими оказались отец и сын Семакины.

Больше интересного уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».