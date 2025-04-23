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Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона доставят в Казань

В Казань доставят мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святыня будет пребывать в Казани с 19 по 20 июня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В эти дни пройдут духовно-просветительские и научные мероприятия, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами провезут по крупным городам России и Белоруссии — поклониться мощам смогут жители 90 городов в течение полугода.

Святыня отправилась в путь 6 апреля от стен Донского монастыря Москвы и вернется обратно в столицу 9 октября.

Патриарх Тихон был избран в 1918 году и стал одиннадцатым Патриархом. Престол он занимал до последнего дня своей жизни — скончался Святейший 7 апреля 1925 года.

При жизни Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. В 1981 году он был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Обрели мощи владыки Тихона в ноябре 1991 года, когда в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар. Когда обитель начали восстанавливать, было найдено место захоронения святителя. С тех пор мощи хранятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.