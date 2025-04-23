Утром Ростовскую область окутал туман, он также ожидается в четверг и пятницу

Утром 23 апреля Ростовскую область окутал туман. К этому моменту он уже пропал, но такая же природная завеса ожидается в ночные и утренние часы 24 и 25 апреля. Предупреждение поступило от синоптиков Гидрометцентра.
Ранее о тумане предупредили водителей и пешеходов.
Напомним, при ухудшении видимости на дорогах автолюбителям и владельцам мототранспорта нужно быть предельно внимательными. Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по переходам и на разрешающий сигнал светофора.