Утром Ростовскую область окутал туман, он также ожидается в четверг и пятницу

Напомним, при ухудшении видимости на дорогах автолюбителям и владельцам мототранспорта нужно быть предельно внимательными. Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по переходам и на разрешающий сигнал светофора.