Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае закрылись 63 ледовые переправы

В регионе продолжают функционировать автозимники.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае закрылись 63 ледовые переправы. Как рассказали в МЧС, сейчас в регионе функционируют следующие объекты:

— три автозимника протяженностью 2945 километров в Туруханском районе;

— девять паромных переправ, которые находятся в Большемуртинском, Большеулуйском, Енисейском, Казачинском, Бирилюсском, Каратузском, Новоселовском районах.

Кроме того, все еще работают пять ледовых переправ — две в Туруханском районе и еще три на Таймыре.

Ранее мы писали, что в Норильске полицейские задержали оператора пункта выдачи популярного маркетплейса, похитившую товаров на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.