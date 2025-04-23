В Красноярском крае закрылись 63 ледовые переправы. Как рассказали в МЧС, сейчас в регионе функционируют следующие объекты:
— три автозимника протяженностью 2945 километров в Туруханском районе;
— девять паромных переправ, которые находятся в Большемуртинском, Большеулуйском, Енисейском, Казачинском, Бирилюсском, Каратузском, Новоселовском районах.
Кроме того, все еще работают пять ледовых переправ — две в Туруханском районе и еще три на Таймыре.
Ранее мы писали, что в Норильске полицейские задержали оператора пункта выдачи популярного маркетплейса, похитившую товаров на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.