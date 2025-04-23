В Куйтунском районе фермер нарушил правила использования химикатов

— Оказалось, что в 2024 году он нарушил правила применения пестицида. Кроме того, он не предупредил местных жителей и пчеловодов о том, что будет обрабатывать поля химикатами. Это важно, потому что такие вещества могут быть опасны, причем как для людей, так и для пчел, — сообщают в пресс-службе Управления.