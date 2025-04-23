В Куйтунском районе фермер нарушил правила использования химикатов

В апреле 2025 года инспекторы проверили работу фермера в Куйтунском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, необходимо было убедиться, что предприниматель правильно использует пестициды (химические вещества для борьбы с вредителями — Ред.) и агрохимикаты (удобрения и другие препараты для повышения урожая — Ред.).
— Оказалось, что в 2024 году он нарушил правила применения пестицида. Кроме того, он не предупредил местных жителей и пчеловодов о том, что будет обрабатывать поля химикатами. Это важно, потому что такие вещества могут быть опасны, причем как для людей, так и для пчел, — сообщают в пресс-службе Управления.
Из-за этих нарушений фермеру выдали предписание, которое обязывает исправить ситуацию. Также на него завели административное дело по статье, которая касается нарушений правил обращения с опасными веществами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 479 проб молока проверили на содержание пестицидов.