Пострадавшим во время ЧС в Башкирии намерены увеличить пособия

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям разработал проект изменений в правила выделения средств из резервного фонда республиканского правительства региона для помощи пострадавшим при ЧС. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.
Согласно проекту, размеры компенсационных выплат предлагается увеличить следующим образом:
— единовременная материальная помощь — с 15 000 до 15 675 рублей;
— за частично утраченное имущество первой необходимости — с 75 000 до 78 375 рублей;
— за полностью утраченное имущество — с 150 000 до 156 750 рублей;
— родственникам погибших — с 1 500 000 до 1 567 500 рублей;
— при легком вреде здоровью — с 300 000 до 313 500 рублей;
— при тяжком вреде здоровью — с 600 000 до 627 000 рублей.
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