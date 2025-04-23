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В Свердловской области могут пройти Дни Мексики

В Свердловской области хотят организовать Дни Мексики.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов на встрече с послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегаса Мехиаса сообщил о готовности организовать в регионе Дни Мексики. Об этом рассказали в ММВЭС (международная и внешнеэкономическая деятельность Среднего Урала) Свердловской области.

По словам Василия Козлова, мероприятие поможет жителям больше узнать о культуре Мексики и укрепить деловые связи.

— Мы готовы делиться партитурой, чтобы ваши артисты смогли играть классическую мексиканскую музыку. В этом году Россия и Мексика отмечает 135-летие дипломатических отношений, мы бы хотели организовать концерт по этому поводу, — сообщил посол Мексики.

Василий Козлов и Эдуардо Вильегас Мехиас договорились также и об организации услуг свердловских IT-компаний для мексиканского рынка.

Напомним, в Екатеринбурге с 26 по 28 марта проходили Дни Минска. Горожане смогли ближе познакомиться с белорусской культурой и ее народным творчеством.