В Свердловской области могут пройти Дни Мексики

— Мы готовы делиться партитурой, чтобы ваши артисты смогли играть классическую мексиканскую музыку. В этом году Россия и Мексика отмечает 135-летие дипломатических отношений, мы бы хотели организовать концерт по этому поводу, — сообщил посол Мексики.