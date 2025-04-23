В Казани суд закрыл кафе «Шаурма» из-за нарушений санитарных норм

Из Федеральной налоговой службы поступила информация о том, что заведение работает без обязательного уведомления о начале деятельности.
После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка и мытье посуды проходят некачественно, а у сотрудников отсутствуют личные медицинские книжки.
Индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях и временно запретили деятельность заведения.