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В Казани суд закрыл кафе «Шаурма» из-за нарушений санитарных норм

В Казани суд приостановил работу кафе «Шаурма» на Оренбургском тракте на 40 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Из Федеральной налоговой службы поступила информация о том, что заведение работает без обязательного уведомления о начале деятельности.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка и мытье посуды проходят некачественно, а у сотрудников отсутствуют личные медицинские книжки.

Индивидуальному предпринимателю выписали протоколы об административных нарушениях и временно запретили деятельность заведения.