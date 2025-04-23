Полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо

«Это совершенно новый двигатель, создан буквально с нуля в этом веке. И ему, конечно же, предстоит пройти довольно-таки большой объем испытаний. Когда мы говорим о двигателе ПД-8, мы подразумеваем, что основным получателем этого двигателя станет импортозамещенный Superjet 100. Планы, которые есть у Объединенной авиастроительной корпорации по выпуску самолетов SJ-100, полностью завязаны на двигатель ПД-8. Нельзя также исключить, что этот двигатель найдет применение и на других самолетах отечественного производства, поэтому рынок даже внутри России для этого двигателя достаточно большой», — отметил эксперт.