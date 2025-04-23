Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерью

Праздничные логотипы нанесут на самолёты, которые носят имена выдающихся полководцев и героев войны — Г. Жукова, А. Василевского, И. Конева, Р. Малиновского, А. Голованова, В. Чуйкова, Ф. Толбухина, В. Гризодубова, А. Печерского, М. Джалиля, сообщили V102.RU в авиакомпании.
Ливрею лайнеров украсят наклейки, созданные специально к юбилею Великой Победы. Официальный логотип 80-летия Победы с памятником «Родина-мать зовёт!» дополнит развевающаяся георгиевская лента.
Ранее Аэрофлот анонсировал специальные благотворительные «Рейсы Победы» в города-герои Великой Отечественной войны. Так, 25 апреля состоятся рейсы SU1842 по маршруту Москва — Минск и SU1324 Москва — Мурманск. 9 мая авиакомпания совершит «Рейс Победы» SU1182 из Москвы в Волгоград. Вырученные от продажи билетов средства будут переданы в фонд, оказывающий поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.