Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерью

Праздничные логотипы нанесут на самолёты, которые носят имена выдающихся полководцев и героев войны — Г. Жукова, А. Василевского, И. Конева, Р. Малиновского, А. Голованова, В. Чуйкова, Ф. Толбухина, В. Гризодубова, А. Печерского, М. Джалиля, сообщили V102.RU в авиакомпании.