В СамГМУ стартовал проект обучения главврачей «Школа главного врача: регион»

В СамГМУ начал свою работу проект «Школа главного врача: регион». В его рамках кандидатов в главные врачу будут обучать нюансам профессии.
Наш регион вошел в десятку субъектов РФ, которые были выбраны для участия в программе.
Планируется, что 19 управленцев из сферы здравоохранения области месяц будут повышать квалификацию. Для них будут устроены лекции и прочие мероприятия.
Проект создан для создания кадрового резерва с высоким уровнем образования и умений.
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