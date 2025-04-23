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В СамГМУ стартовал проект обучения главврачей «Школа главного врача: регион»

В СамГМУ начал свою работу проект «Школа главного врача: регион».

В СамГМУ начал свою работу проект «Школа главного врача: регион». В его рамках кандидатов в главные врачу будут обучать нюансам профессии.

Наш регион вошел в десятку субъектов РФ, которые были выбраны для участия в программе.

Планируется, что 19 управленцев из сферы здравоохранения области месяц будут повышать квалификацию. Для них будут устроены лекции и прочие мероприятия.

Проект создан для создания кадрового резерва с высоким уровнем образования и умений.

События Самары и области в нашем телеграм-канале.