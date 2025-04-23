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В Самарской области завершился чемпионат Росгвардии по служебно-боевой стрельбе

В турнире участвовали подразделения ПФО. Был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовали подразделения ПФО. Был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В чемпионате по служебно-боевой стрельбе участвовали 14 коллективов. В составе каждого — специалисты СОБР и ОМОН. Плюс команда войскового спецназа. Использовали пулемета, снайперской винтовки, автомата и пистолета.

Первое место заняли правоохранители из Нижегородской области, вторые — сотрудники из 63-го региона, третьи — стражи порядка из Удмуртии.

На днях рассказывали, как росгвардейцы обезвредили неадекватного мужчину в самарской школе № 86.

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